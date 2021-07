FC Groningen speelt zaterdag oefenduel tegen KRC Genk

sport

FC Groningen oefent aanstaande zaterdag 10 juli in België tegen KRC Genk. De wedstrijd op het trainingscomplex van de Belgen is niet toegankelijk voor publiek.

FC Groningen wilde na de eerste oefenwedstrijd tegen Pelikaan S enkel nog tegen profclubs spelen, maar moest op korte termijn op zoek naar een nieuwe sparringpartner. Dat was nodig nadat FC Emmen vorige week het oefenduel tegen FC Groningen had afgezegd. KRC Genk eindigde afgelopen seizoen als tweede in de Belgische competitie.

Het duel met de Belgen is niet voor publiek toegankelijk. FC Groningen onderzoekt de mogelijkheid om de wedstrijd via een livestream aan te bieden en is daarover momenteel in gesprek met de Belgen.