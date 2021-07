FC Groningen sluit oefencampagne af met thuiswedstrijd tegen Venezia

sport

Foto: Andor Heij

Op vrijdag 6 augustus sluit FC Groningen haar oefencampagne voor het komende seizoen af met een thuiswedstrijd tegen Venezia F.C.

Bij de wedstrijd tegen de ploeg uit de Italiaanse mag hoogstwaarschijnlijk publiek aanwezig zijn, met inachtname van het Testen voor Toegang-protocol.

“Het is voor het eerst in heel lange tijd dat er weer supporters in ons stadion mogen komen en daar kijken we enorm naar uit”, aldus algemeen directeur Wouter Gudde. “FC Groningen erkent dat dit niet de gastvrijheid is die de club voorstaat, maar dit is een voorwaarde waarop evenementen op dit moment doorgang kunnen vinden.”

Aankomende zaterdag oefent FC Groningen in België bij KRC Genk. Deze wedstrijd wordt achter gesloten deuren afgewerkt.