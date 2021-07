FC Groningen ontstemd over het besluit om wedstrijden zondagavond om 20.00 uur te spelen

nieuws

FC Groningen is niet blij met het besluit van de Eredivisie om competitiewedstrijd op zondagavond 20.00 uur te spelen. De FC noemt het een ongunstig aanvangstijdstip voor supporters.

Volgens de FC worden er in het aanstaande seizoen een onnodig groot aantal duels gespeeld op het onwenselijke tijdstip. “Zondagavond is geen tijdstip waarop wij wedstrijden willen spelen”, laat algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen weten. “Jeugd wordt hierdoor uitgesloten om het stadion te bezoeken, net als mensen uit diverse sectoren die de volgende dag weer vroeg aan een nieuwe werkweek moeten beginnen. Ook voor supporters die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer kan het lastig zijn om op zondagavond het stadion te bezoeken. Dat moeten we als clubs niet willen. Daarbij is uit een enquête van het supporterscollectief Nederland gebleken dat het overgrote merendeel van de supporters tegen dit tijdslot is. FC Groningen hecht veel waarde om haar achterban de optimale voetbalbeleving te bieden.””

Veranderagenda

Dat er op zondagavond om 20.00 uur gevoetbald gaat worden vloeit voort uit de veranderagenda. Deze agenda is in 2018 ingevoerd om clubs die in Europa actief zijn beter te faciliteren. Clubs die in Europese competities spelen kunnen bij de KNVB een aanvraag doen om hun wedstrijd te verplaatsen naar zondagavond 20.00 uur. Een collectieve afspraak met de clubs waar de FC niet aan wil tornen. Wat de FC steekt is het aantal geplande wedstrijden op het ongunstige tijdstip.

Televisiecontract

Naast het faciliteren ligt volgens de FC ook een compensatie voor het huidige televisiecontract met ESPN ten grondslag aan de veranderagenda. Door de nieuwe competitieopzet van twee jaar geleden zijn er tegenwoordig twee clubs die degraderen en stromen Europees spelende clubs een ronde later in het bekertoernooi in. Dit betekent gemiddeld zes wedstrijden minder in het televisiecontract, die moeten worden gecompenseerd richting ESPN. “Door niet gemiddeld zes, maar liefst zeventien wedstrijden om 20.00 uur op zondagavond te gaan spelen, slaan we in onze ogen te ver door. Wij hebben meerdere malen hierover vergaderd als clubs. Wij hebben erop gehamerd dat er niet meer dan zes wedstrijden moesten worden gecompenseerd, maar behoorden tot de zeer kleine minderheid die tegen was.”

Lege stadions

Volgens Gudde heeft het op zondagavond om 20.00 uur spelen ook negatieve gevolgen. “Er wordt niet gekeken naar het stadionbezoek. Als supporters daadwerkelijk wegblijven, zoals ze zeggen in de eerder genoemde enquête, zijn de negatieve gevolgen voor de clubs vele malen groter dan de eventuele opbrengsten. Voetbal is een sport om live bij aanwezig te zijn, te beleven in het stadion en niet alleen achter een beeldscherm. Het afgelopen seizoen heeft onder meer laten zien welke absolute meerwaarde de aanwezigheid van supporters bij wedstrijden in stadions heeft. Door juist nu dit nieuws te moeten brengen, voelt ontzettend wrang richting onze achterban die ons de laatste seizoenen zo ongelooflijk heeft gesteund.”