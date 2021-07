FC Groningen begint oefencampagne met zege op Pelikaan S

sport

Foto Andor Heij

FC Groningen heeft zaterdag in Leek de eerste oefenwedstrijd van het seizoen gewonnen. Eersteklasser Pelikaan S uit Oostwold werd met 4-1 verslagen.

Voor rust trad FC Groningen aan met veel beoogde basisspelers, maar die wisten geen bres in de defensie van Pelikaan S te slaan. Wessel Dammers kopte wel op de lat.

Na de pauze speelden voornamelijk de beloften en jeugdspelers. Ahmed El Messaoudi opende na 53 minuten de score, maar snel was het via Joshua Sion alweer gelijk.

Via Tika de Jonge en Romano Postema stelde FC Groningen orde op zaken: 3-1. In de slotfase schoot Sam Schreck via een Pelikaan S been de 4-1 eindstand binnen.