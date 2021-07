FC Erzgebirge Aue huurt landgenoot Sam Schreck

nieuws

Foto: sportphotoagency.com. Sam Schreck van FC Groningen tussen Michael de Leeuw en Tom Hiariej van Emmen.

FC Groningen verhuurt Sam Schreck het komende seizoen aan FC Erzgebirge Aue. De Duitse club komt uit in de 2. Bundesliga.

FC Erzgebirge Aue heeft na de huurperiode een optie tot koop op de Duitse middenvelder. De 22-jarige Schreck kwam in de zomer van 2019 van Bayer Leverkusen naar FC Groningen en tekende een vierjarig contract. Hij speelde in totaal 27 officiële wedstrijden voor de FC.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen zegt: “Het uitzicht op veel speelminuten komend seizoen in het eerste elftal van FC Groningen was voor Sam niet groot. Hij is op een leeftijd dat hij structureel moet voetballen op een voor hem zo hoog mogelijk niveau. Daarom hebben wij samen naar een passende oplossing gezocht. Met de verhuur aan FC Erzgebirge Aue hebben we die gevonden en daar zijn zowel de clubs als Sam zelf blij mee.”