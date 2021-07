sport

Foto; Andor Heij

De oefenwedstrijd tussen FC Groningen en FC Emmen volgende week vrijdag gaat niet door. De Drenten hebben de wedstrijd geschrapt.

FC Emmen zou geen representatief elftal op de been kunnen brengen. In het Dagblad van het Noorden uit technisch directeur Mark-Jan Fledderus zijn ongenoegen over het afzeggen. FC Groningen probeert een andere tegenstander te regelen.

FC Groningen speelt zaterdag in Leek op het complex van VEV’67 de eerste oefenwedstrijd tegen eersteklasser Pelikaan S uit Oostwold.