Extra druk op de zorg door toename coronabesmettingen

nieuws

Foto: UMCG

De explosieve toename van het aantal coronabesmettingen zorgt voor extra druk op de zorg. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg, ROAZ. Wel zijn er nog voldoende beschikbare ziekenhuisbedden.

Het aantal besmettingen nam de afgelopen weken flink toe. Eerst raakte vooral de groep van 20 tot 30-jarigen besmet, maar dat is nu ook in andere leeftijdsgroepen het geval. Het aantal opnames van patiënten met Covid neemt toe en dat leidt tot extra druk in de ziekenhuizen. Dat geldt ook voor de verpleeghuiszorg en de spoedeisende huisartsenzorg. Het ROAZ doet dan ook een dringend beroep op de inwoners om de huisartsenpost buiten kantoortijd alleen te benaderen in geval van spoed.

De toename valt samen met een erg drukke periode in de zorgketen. De dienstroosters staan erg onder druk, door uitval van zieke medewerkers in combinatie met de vakantieperiode. Volgens het ROAZ zijn er vooralsnog voldoende beschikbare ziekenhuisbedden. Dat komt mede omdat de vaccinatiegraad in het noorden hoog is. Twee derde van de bevolking in het noorden heeft inmiddels tenminste één vaccinatie gehad.