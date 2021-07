nieuws

Foto: Google Maps - Streetview

De Europaweg is vanaf vrijdagavond 22.00 uur tot zaterdagochtend 06.00 uur afgesloten in de richting van Westerbroek. Dat maakte aannemerscombinatie Herepoort donderdagmiddag bekend, via Aanpak Ring-Zuid.

Herepoort gaat komend weekend werken aan het nieuwe ringweg-viaduct over de Europaweg. De oude liggers worden vrijdagnacht uitgehesen. Vervolgens worden er nieuwe liggers geplaatst.

Het verkeer richting knooppunt Westerbroek wordt omgeleid via de Sontweg, de Bornholmstraat en de Herningweg.