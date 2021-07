‘Er moet een visie komen hoe Groningen een mooie studentenstad kan blijven’

nieuws

Foto: google maps

Er moet een visie opgesteld worden en er moeten onderlinge afspraken gemaakt worden hoe Groningen een mooie studentenstad kan blijven zonder dat dit ten koste gaat van andere inwoners. Dat staat in een motie van het CDA, SP, Stadspartij, 100% Groningen en de VVD.

Aanleiding voor de motie van de oppositiepartijen is de scheefgroei tussen studenten en Stadjers. “Samen met alle relevante partijen, zoals de RuG, de Hanzehogeschool, woningbouwcorporaties, studentenorganisaties, inwoners en ondernemers, moet er een visie opgesteld worden en moeten er onderlinge afspraken gemaakt worden.” De partijen zijn bang dat als er niets gaat gebeuren er alleen maar meer studenten in Groningen komen wonen en de woningmarkt steeds verder onder druk komt te staan.

De vijf partijen leggen met de motie de bal ook bij de onderwijsinstellingen. De RuG en de Hanzehogeschool groeien nog altijd waardoor de balans tussen Stadjers en studenten steeds verder uit het zicht raakt. Genoeg is genoeg, zeggen de vijf partijen. De partijen benadrukken dat het niet een oproep is tegen studenten maar juist een oproep is om de overlast tegen te gaan. Overlast die de laatste tijd bijvoorbeeld ervaren wordt in de Schildersbuurt. In deze wijk worden steeds meer huizen ingericht als studentenhuis. Vorige week woensdag werd bekend dat het Stadsbestuur een omgevingsmanager aan wil stellen die de studenten in deze wijk gaat wijzen op de regels. Maar volgens de oppositiepartijen is dit niet een oplossing.