Er komt een kleurrijke badkat in de Floresvijver

Geen badeend maar een badkat! Kinderen uit de Korrewegwijk en De Hoogte zijn vandaag druk bezig geweest met het beschilderen van dit grote kunstwerk. De badkat komt uiteindelijk te dobberen in de Floresvijver.

Het kunstproject is een samenwerking tussen de instantie Mooie Wijken, het Groninger Museum, Studio Make en natuurlijk de kinderen. Dat er een badkat in de Floresvijver komt hebben de kids zelf bedacht. ‘De kinderen hebben zelf mogen bedenken wat er in de Floresvijver moet gaan drijven. Toen kwamen er allemaal leuke ideeën en hebben we uiteindelijk voor dit ontwerp gekozen.’ vertelt Lily Lanser, coördinator van het kinderzomerprogramma.

De kinderen konden ook het kleurrijke uiterlijk van de badkat bepalen. Er was namelijk een kleurwedstrijd en dit werd onder andere gewonnen door Lotte. ‘Ik had het niet verwacht, ik ging er niet vanuit dat ik zou winnen.’ vertelt ze. ‘Wel moet er nog veel gebeuren!’.

Op 31 juli moet de badkat in de Floresvijver dobberen en dat wordt nog best een gedoe. ‘De badkat is 200 kilo zwaar dus we moeten nog even uitvogelen hoe we het kunstwerk in de vijver krijgen.’ zegt Lanser.

Het kunstproject van de badkat is onderdeel van een groot zomerprogramma voor kinderen.