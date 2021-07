Eerste versterkte woning Lellens opgeleverd

nieuws

Foto via Gemeente Groningen

Meneer en mevrouw Kooistra zijn de eerste bewoners van Lellens met een versterkte woning. Het echtpaar kreeg afgelopen donderdag bloemen overhandigd van wethouder Roeland van der Schaaf. Aannemersbedrijf Rottinghuis gaf het echtpaar een insectenhotel cadeau.

“Wij zijn erg tevreden met hoe het allemaal gegaan is”, aldus de heer en mevrouw Kooistra.“Een mooie mijlpaal in de versterking van de woningen in Lellens. Het is een mooi huis geworden”, vult wethouder Van der Schaaf aan.

Na de bouwvakvakantie worden de resterende twintig woningen opgeleverd.