Eerste spade voor nieuwe Friesenbrücke week later de grond in wegens overstromingen

Een impressie van de nieuwe Friesenbrücke door ARGE

De eerste schop voor de nieuwe Friesenbrücke, de treinbrug die Groningen weer met het Duitse Leer moet gaan verbinden, gaat een week later de grond in dan gepland. Dat heeft een woordvoerder van Deutsche Bahn donderdagmiddag laten weten aan de NDR.

De plechtigheid zou eigenlijk vrijdagmiddag plaatsvinden, maar is uitgesteld vanwege de overstromingen in West-Duitsland. De Duitse spoorwegmaatschappij vindt het ongepast om, met alle leed in Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts, nu een feestje te gaan vieren. Rond de Ems, waar de brug overheen komt te liggen, zijn op dit moment geen overstromingen. Volgens Deutsche Bahn betekent het uitstel van de ceremonie geen vertraging voor de bouw van de nieuwe brug.

Deutsche Bahn wil deze maand nog gaan beginnen met de echte werkzaamheden rond de brug. Eind oktober moeten de oude steunpilaren van de brug weg zijn uit de Ems. Voor medio 2025 moet bij het Duitse Weener de grootste spoordraaibrug van Europa over de rivier draaien. De kosten van het project bedragen ongeveer 125 miljoen euro.

De oude Friesenbrücke is sinds 2015 buiten gebruik, nadat een Nederlands vrachtschip de brug ramde.