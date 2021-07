Eerste melkwagen op waterstof rijdt vanaf vandaag door Groningen

nieuws

Foto: Hoge Noorden (Jaap Schaaf)

Vanaf dinsdag rijdt voor het eerst een vijfenvijftig ton zware melkwagen op waterstof door Groningen. De vrachtwagen van Transport Groep Noord, rijdend voor Friesland Campina en gebouwd door Hyzon Motors in Winschoten, is de eerste melkwagen in Nederland die gebruik maakt van de klimaatvriendelijke brandstof.

Groningen is de eerste provincie waar een melkwagen op waterstof kan rijden, omdat in onze provincie de infrastructuur aanwezig is waar dat kan. De vrachtwagen heeft naar verwachting een actieradius van 520 kilometer, met een motorvermogen tot 550 kilowatt.

“Ruim vijf jaar geleden is FrieslandCampina gestart met het gebruik van liquid natural gas (LNG) als schonere brandstof voor de melkwagens en hebben we pompstations in heel Nederland gestimuleerd om deze brandstof te leveren”, zo stelt Hans Wieleman, Manager Milk Logistics bij FrieslandCampina. “Nu proberen we hetzelfde met waterstof mogelijk te maken.” Het bedrijf roept dan ook alle betrokken partijen op om snel met meer tankstations te komen in andere delen van Nederland, zodat het wagenpark met waterstofwagens snel kan worden uitgebreid.