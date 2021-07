Eerste medewerkers waterschap keren weer terug uit Limburg, ook wijkagent Ten Boer komt terug

nieuws

Een zandzakvulmachine van Waterschap Hunze en Aa's - Foto: Hunze en Aa's

De eerste medewerkers van waterschap Hunze en Aa’s keren zondag weer terug uit Limburg. De afgelopen dagen zijn zij op verschillende plekken in Limburg ingezet om te helpen in de strijd tegen het hoge water.

Een eerste team vertrok donderdagavond. Het team bestond onder andere uit dijkinspecteurs en twee zandzakvulmachines. Toen het transport vrijdag arriveerde in Limburg werden de zandzakvulmachines direct ingezet. Zij hebben de afgelopen dagen ook constant gedraaid waarmee er duizenden zandzakken gevuld zijn. “Er liggen ruim 15.000 gevulde zakken op voorraad. Mocht er meer nodig zijn, dan kunnen deze door Limburg zelf gedraaid worden. Onze medewerkers ruimen op en vertrekken weer naar het Noorden”, laat het waterschap zondagmiddag weten.

“Nog genoeg te doen”

De dijkinspecteurs werden de afgelopen dagen op verschillende plekken in de provincie ingezet. Zondag keren zij terug waarop ze vervangen worden door een nieuwe groep collega’s van het waterschap Hunze en Aa’s die naar Limburg afreizen. Volgens het waterschap is er de komende dagen nog genoeg te doen. Zo blijft het belangrijk om de gesteldheid van de rivierdijken goed in de gaten te houden. De dijken krijgen veel te verduren en daarom moeten ze gecontroleerd worden op beschadigingen en zwakke plekken. Ook komt op verschillende plekken kwelwater omhoog waardoor, als het water zakt, het gevaar nog niet is geweken.

Wijkagent

Ook een wijkagent die actief is in Ten Boer hielp de afgelopen dagen mee in Limburg. Hij werd onder andere ingezet in Valkenburg en Bunde en de afgelopen dag hielp hij in Roermond. Zondagochtend schreef hij op Twitter: “Na drie nachten zijn we als ME-sectie afgelost door een nieuwe groep. Succes iedereen en dat het water snel mag zakken. Wij gaan weer naar het Noorden.”

Na drie nachten zijn we als ME-sectie afgelost door een nieuwe groep. Succes iedereen en 🤞dat het water snel mag zakken. Wij gaan weer naar het noorden. pic.twitter.com/XFom3XhMsf — Wijkagent Ten Boer en omstreken. (@WA_tenboer) July 18, 2021