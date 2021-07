Eerste Check-deelscooters in Groningen gesignaleerd

nieuws

Een deelscooter van Check op het H.W. Mesdagplein. Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Aanvankelijk hadden ze vanaf 1 juli volledig operationeel moeten zijn in de stad: de tweehonderd deelscooters van het bedrijf Check. Na aanloopproblemen worden de paars-witte scooters de laatste dagen steeds vaker gezien.

Check kreeg samen met het bedrijf Felyx afgelopen voorjaar te horen dat zij in de gemeente Groningen deelscooters aan mogen gaan bieden. Beide bedrijven mogen maximaal tweehonderd scooters beschikbaar stellen. Check liet eerder weten dat het te maken had met problemen. Direct na het goede nieuws heeft het bedrijf een bestelling gedaan om de scooters te laten produceren. Normaal kan een bestelling in 3 tot 3,5 maand geleverd worden. Een wereldwijd tekort aan chips zorgde voor vertraging. Daarnaast deed de blokkade van het Suezkanaal, in maart van dit jaar, de bestelling ook geen goed.

De datum van 1 juli werd dan ook niet gehaald. “Sinds deze week zie ik ze steeds vaker voorbij rijden”, vertelt fotograaf Patrick Wind. “Voor zover ik kan zien gaat het niet om nieuwe scooters. Check is ook actief in andere steden in het land en ik heb het idee dat ze een deel van hun voertuigen aldaar naar Groningen hebben verplaatst.”

Deel dit artikel: