Een-na-laatste koersdag op Drafbaan trekt veel mensen naar Stadspark

nieuws

Foto: Geert Koops

De een-na-laatste koersdag op de Drafbaan in het Stadspark heeft veel publiek getrokken. Dat laat de organisatie weten.

“Het was een lange maar erg mooie dag”, vertelt Kees de Bock van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen. “Sinds vanochtend 06.00 uur ben ik in touw en ik ben nu net weer thuis. Maar we kunnen terugkijken op een hele mooie dag met mooie en spannende wedstrijden. Met ook veel publiek langs de baan. We waren gewoon uitverkocht. En dat had ik niet verwacht.”

“Mensen vinden het jammer dat het verdwijnt”

Toch is de belangstelling ook weer wel te verklaren. “Het was de een-na-laatste wedstrijddag hier. We nemen over twee weken afscheid van ruim honderd jaar paardensport in Groningen. En de mensen weten dat. Ik heb het van verschillende kanten vandaag gehoord dat juist om die reden mensen toch nog even langs kwamen. Ook mensen die nog nooit eerder een wedstrijd hadden gezien, die kwamen even langs. En je hoort van diverse kanten dat ze het jammer vinden dat dit verdwijnt. Sommige mensen begrijpen het ook niet.”

Drafsport 2.0.

De drafsport moet verdwijnen omdat het Stadsbestuur het Stadspark om wil toveren in een groot evenemententerrein. Daarbij is er volgens het Stadsbestuur geen ruimte meer voor de drafsport. De Koninklijke Harddraverij en Renvereniging kwam het afgelopen jaar met het plan Drafsport 2.0. Daarin stelden ze een multifunctioneel terrein voor waarbij er behalve concerten ook ruimte is voor andere evenementen waaronder de drafsport. Het Stadsbestuur zag dit plan niet zitten.

Politici

Onder de aanwezigen waren zondag ook diverse politici. “Twee weken geleden hebben we alle gemeenteraadsleden en het Stadsbestuur vrijkaarten gegeven. Vrijkaartjes die bedoeld waren om eens te komen kijken wat we hier nu precies doen, hoe zo’n wedstrijddag er uit ziet. En verschillende politici zijn vandaag ook even komen kijken. Ik heb bijvoorbeeld Jasper Boter van de VVD gezien maar ook Ton van Kesteren van de PVV.” Het Stadsbestuur was echter afwezig. “Ergens denk je, misschien komen ze nog even kijken naar wat wij hier doen en hoe dat in zijn werk gaat. Maar helaas. Ik vind dat wel jammer.”

Nationaal Kampioenschap Monté

Hoewel De Bock ook weer niet teleurgesteld is. “Als ik vandaag al die blije gezichten zie van al die mensen die zijn komen kijken, dan is dat prachtig. Ook veel gezinnen met kinderen. De sfeer was prima. En mijn eigen paard heeft gewonnen. Dat was een hoogtepunt.” Zaterdagavond vertelde De Bock dat één van de hoogtepunten het Nationaal Kampioenschap Monté was. Eén van de deelnemers was Sytske de Vries, die haar NK-titel wilde gaan verdedigen. “Dat is niet gelukt. Als er een NK verreden wordt, dan weet je dat er een sterk deelnemersveld gaat komen. En die kwam er ook. Maar Sytske heeft het keurig gedaan. Ze werd tweede, en daarmee is ze erg tevreden.”

De laatste wedstrijd op de Drafbaan in het Stadspark wordt over twee weken verreden. Dan wordt er definitief een punt gezet achter de drafsport in Groningen.