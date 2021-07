Dringend advies van Rutte: “Blijf thuis na feest”

nieuws

Foto: Arenda Oomen - rijksoverheid.nl

Mensen die vorige week geen anderhalve meter afstand hebben gehouden op bijvoorbeeld een feestje, moeten thuisblijven. Die dringende oproep doen demissionair premier Mark Rutte (VVD) en demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid.

Naast het thuisblijven adviseert het kabinet deze groep mensen om ook zo min mogelijk mensen te ontmoeten en om zich te laten testen. Aanleiding voor de oproep is de snelle stijging van het aantal besmettingen. De gemeente Groningen is daarin nog altijd koploper. In de afgelopen zeven dagen werden er in de gemeente 1196,8 nieuwe gemelde positieve testen per 100.000 inwoners gemeld. Op plaats twee staat Ameland met 915 en op de derde plaats Utrecht met 910,5 positieve testen.

De oproep geldt specifiek voor mensen die bij veel anderen in de buurt zijn geweest. Behalve bij feestjes gaat het ook om evenementen en tijdens het uitgaan.