Driekwart omgeving voelt zich niet betrokken bij bouw zonnepark Fledderbosch

Als er 180 duizend zonnepanelen in je achtertuin komen, dan is de kans groot dat je daarover wilt meepraten. De meeste omwonenden van zonnepark Fledderbosch bij Ten Boer missen echter het gevoel betrokken te worden. Dat blijkt uit een recente enquête.

Negentig hectare

‘Hier komen de zonnepanelen. Negentig hectare groot moet het worden.’ Met gespreide armen staat Jan Borkent naast een korenveld tussen Garmerwolde en Ten Boer. Borkent is bestuurslid van de Energiecoöperatie Ten Boer (ECTB), die straks voor 50 procent eigenaar is van het zonnepark. Een zonnepark waarvan op die manier de helft van de opbrengsten moeten terugvloeien naar de lokale omgeving, maar dat voor veel omwonenden nog voelt als een ver-van-mijn-bedshow.

Kant-en-klaar overheidsverhaal

‘Er is tachtig procent die aangeeft bekend te zijn met zonnepark Fledderbosch, maar er is maar 25 procent die aangeeft dat-ie zich betrokken voelt,’ vat Nynke Kloppenburg uit Garmerwolde haar conclusie samen. Voor haar masterscriptie deed ze onderzoek naar burgerparticipatie. ‘Meestal is dat een kant-en-klaar organisatorisch overheidsverhaal.’

Terwijl het voor de energietransitie juist zo belangrijk is om de burger veel actiever in dit soort projecten mee te nemen, stelt Kloppenburg. ‘Uit de enquête blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over natuur, landbouw en het landschap. Als je die zorgen mee kunt nemen bij zo’n project, dan denk ik dat je daar vertrouwen en betrokkenheid mee kweekt.’ Want nu meer betrokkenheid en vertrouwen bij dit zonnepark stimuleert op haar beurt weer draagvlak voor toekomstige duurzame initiatieven in en rond Ten Boer, vermoedt de onderzoeker.

Borkent van de ECTB onderschrijft dat vermoeden. ‘Dat betekent dat de energiecoöperatie werk te verzetten heeft om de omgeving er meer bij te betrekken. Want de spanning tussen het verbouwen van koren en het neerleggen van zonnepanelen is er altijd.’

Er gebeurt al wel wat

Op dit moment houdt de ECTB een website bij en verstuurt ze periodieke nieuwsbrieven. Ook kunnen burgers binnenkort reageren wanneer het voorstel voor de parkindeling klaar is. Dertig procent van het oppervlak is namelijk bestemd voor ‘het stimuleren van biodiversiteit’, maar welke vorm dat concreet krijgt, is nog niet beslist.

Wat de coöperatie daarnaast nog meer kan doen om burgers bij het aanstaande zonnepark te betrekken gaat ze de komende tijd onderzoeken.