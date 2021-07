Drie weekenden aangepaste busroutes rond P+R Haren

nieuws

Foto: Groningen Bereikbaar

Omdat de P+R in Haren tijdens de weekenden van 9 tot 12 juli, van 30 juli tot 2 augustus en van 6 tot 9 augustus niet of minder goed bereikbaar is, rijden de buslijnen 5 en 312 dan een aangepaste route.

In deze drie weekenden stoppen de buslijnen 5 en 312 vanuit Annen en Gieten niet bij P+R Haren, maar rijden ze door over de A28 richting Groningen. Er rijdt dan een pendeldienst tussen Groningen en P+R Haren. Deze bus vanuit Groningen (lijn 5) keert dus bij P+R Haren. De vertrektijden vind je op de website van Qbuzz.

Groningen Bereikbaar adviseert echter om tijdens deze weekenden een andere P+R te kiezen om te parkeren. Volgens het platform zijn P+R Hoogkerk en P+R Meerstad goede alternatieven.

Gedurende de drie weekenden wordt er een faunaduiker onder de A28 aangelegd. Een faunaduiker is een soort tunnel voor kleine dieren, zoals de otter. Die kunnen dan zonder gevaar tussen twee natuurgebieden pendelen.