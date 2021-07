Drie straten in Zuid worden omgetoverd ‘Leefstraten’; voetgangers en spelende kinderen krijgen meer ruimte

nieuws

Foto gemeente Groningen

De Savornin Lohmanlaan, de J.H. Diemerstraat en de Mozartstraat worden deze zomer tijdelijk omgedoopt tot Leefstraat. Elke straat wordt, voor een periode van negen tot achttien dagen, omgetoverd tot een plek waar voetgangers en spelende kinderen meer ruimte krijgen.

Bewoners organiseren tijdens de pilot-periode activiteiten voor de buurt, waaronder een bingo, een pubquiz, een high tea, een talentenavond, een knutselmiddag en sportactiviteiten voor jong en oud Ook is er een walking-buurtdiner. Daarnaast worden er springkussens opgeblazen in de versierde straten en maken buurtbewoners de straat schoon.

De leefstraten zijn een initiatief van de bewoners zelf. De gemeente ondersteunt de activiteiten. Het doel van Leefstraten is om voetgangers en spelende kinderen weer voor even centraal te stellen in de straat.

Het project leefstraten vindt op verschillende momenten plaats in verschillende straten. De eerste ‘Leefstraat’ is inmiddels ingericht in de J. H. Diemerstraat. Deze is nog tot 19 juli open. Vanaf 13 tot en met 29 augustus is de Mozartstraat aan de buurt. De Savornin Lomanlaan wordt tussen 6 en 16 augustus omgetoverd tot een ‘Leefstraat’.