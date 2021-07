Vier cafés in binnenstad sluiten voor onbepaalde tijd de deuren

nieuws

Foto Anneloes Struik. Rijen voor de kroeg.

Vier caféss in de Groningse binnenstad sluiten voor onbepaalde tijd de deuren. Aanleiding is het fors oplopende aantal coronabesmettingen in de gemeente.

Het gaat om de cafés Klein, Ocean 41, De Negende Cirkel en Shooters. Laatstgenoemde schrijft op Facebook: “Helaas gaat onze zolder toch echt even op slot. Door de oplopende besmettingen vinden we het niet verantwoord om open te blijven. We kunnen op dit moment de veiligheid van jullie en van ons personeel niet garanderen.”

In de gemeente Groningen is het aantal besmettingen de afgelopen week fors opgelopen. Waar vorige week woensdag nog 16 personen positief getest werden is dit aantal woensdag opgelopen naar 218. Dit is het hoogste aantal nieuwe besmettingen op één dag sinds het begin van de coronacrisis. Volgens de GGD Groningen vinden nagenoeg alle besmettingen plaats in de leeftijdsgroep 20 tot 29 jaar.