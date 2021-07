Drafbaan Stadspark klaar voor een-na-laatste koersdag: “Alle ingrediënten aanwezig voor prachtige dag”

nieuws

Foto: Geert Koops

Over twee weken neemt Groningen afscheid van de drafsport in het Stadspark. Zondag wordt de een-na-laatste koers verreden. Volgens de organisatie gaat het een mooie dag worden.

“We hebben de indruk dat er morgen wel eens veel publiek zou kunnen komen”, vertelt Kees de Bock van de Koninklijke Harddraverij en Renvereniging Groningen. “Je legt je oor zo nu en dan te luister en je hoort van veel mensen dat deze laatste wedstrijden toch met wat emoties omgeven zijn. We weten ook dat het morgen mooi weer gaat worden. Als we over twee weken de laatste wedstrijd hebben, dan weten we niet hoe de weersomstandigheden zullen zijn. En daarnaast hebben we ook een mooi visitekaartje: we hebben negen koersen op het programma staan, waaronder een heuse gelegenheidskoers. Deze koers bestaat uit liefhebbers die geen professionele of amateur vergunning hebben voor draverijen, maar zij nemen voor één keer plaats op de sulky. De naam van deze wedstrijd is vernoemd naar de meest legendarische Groningse horecaman Jannes Bosklopper”

NK Monté

Maar dat is niet het enige. Er zal ook een Nationaal Kampioenschap verreden worden. “Het gaat om het Nationaal Kampioenschap Monté. Eén van de deelnemers hieraan is Sytske de Vries. Zij is de huidig kampioene en zij gaat er morgen alles aan doen om de titel te prolongeren. Dus er is genoeg te zien.” Volgens De Bock is iedereen welkom, ook mensen die niets van paardenkoersen afweten. “We organiseren morgen alles volgens de coronamaatregelen. Dus er zijn zitplaatsen op minimaal anderhalve meter. En inderdaad iedereen is welkom. Als je niets van de paardensport weet is er een stand aanwezig waar mensen informatie kunnen krijgen hoe het één en ander in zijn werk gaat.”

“Mooie dag”

Hoe De Bock zondag zelf van de wedstrijd gaat beleven: “Ik denk dat ik in de aanloop er naar toe heel druk zal zijn. Dan ben ik zo druk als een klein baasje, haha. Maar als het eenmaal loopt, dan loopt het. In één van de laatste wedstrijden komt mijn favoriete paard in actie, en dat is het moment dat ik mijn telefoon uit. Daar ga ik van genieten. Ik denk dat het een hele mooie dag gaat worden in ons mooie Stadspark, alle ingrediënten zijn in ieder geval aanwezig.”

De koersdag begint zondag om 13.00 uur. Vanwege de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg kunnen fietsers en voetgangers het Stadspark bereiken via de Concourslaan of de tunnel bij Piccardthof.