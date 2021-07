Doneeractie Gea’s Weggeefwinkel groot succes: “Alles wat extra binnenkomt gaat naar de kinderen”

nieuws

Foto: Gea's Weggeefwinkel

Gea Topelen-Wilkens van Gea’s Weggeefwinkel kan haar geluk niet op. Een doneeractie om de eigenaresse uit de brand te helpen na oplichting is een groot succes geworden.

“Ik wist al dat er heel veel lieve mensen rondlopen”, vertelt Gea. “Maar dat zoveel mensen een helpende hand bieden, dat is echt geweldig. Ik ben ook zo ontzettend blij. Normaal help ik de mensen, nu is het andersom.” Afgelopen week werd Gea slachtoffer van een oplichter. Terwijl ze met de klantenservice van Google dacht te bellen werd er een bedrag van ruim 1.200 euro van haar rekening afgeschreven. Geld dat bedoeld was om vaste lasten mee te kunnen betalen. Direct werden er twee acties op touw gezet. Zondag bereikten deze acties samen het benodigde geldbedrag. “Het was een week vol stress. Er schiet van alles door je hoofd. Maar het is zo fijn dat er zoveel mensen zijn die gedoneerd hebben.”

Ondertussen komt er nog steeds geld binnen. “Er zijn twee pagina’s waar op gedoneerd wordt. Eén van mijn vrijwilligers heeft direct een actie opgezet. Die actie eindigt vanavond. Er is ook nog een tweede pagina. Die is in november door twee dames van Forum Groningen gestart om een financiële buffer voor mijn winkel te creëren. Door een foutje van één van de mediabedrijven in Groningen wordt ook daar nu geld gestort. De actie op deze laatste pagina loopt ook nog even door. Al het geld dat nu extra binnenkomt dat wil ik beschikbaar stellen voor de kinderen die het wel kunnen gebruiken. Ik zit te denken aan een dagje Appelscha, of een dagje Drouwenerzand. Zodat ze een mooie dag hebben. Maar misschien kunnen mensen meedenken? Als mensen dit artikel lezen, en een goed idee hebben wat we voor de kinderen kunnen organiseren, dan kunnen ze mij een berichtje sturen via Facebook of ze kunnen een mail sturen. Dat zou toch super zijn? Dat we de kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben ook nog eens een prachtige zomer kunnen geven.

De pagina waar gedoneerd kan worden om kinderen een leuke zomer te bieden is te vinden op deze pagina.