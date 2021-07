“Donderdagochtend perioden met regen, later zon”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Het komende weekend gaat droog en met flink wat zonnige perioden verlopen. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we eerst nog door een zure appel waarbij er donderdagochtend perioden met regen zijn.

“In de ochtend zijn er perioden met, lichte, regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag wordt het vanuit het noorden droog en in de middag kan de zon af en toe doorbreken. In de avond zijn er enkele opklaringen en is het droog. Bij een matige noordenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 20 of 21 graden. Op vrijdag is het droog en wisselend bewolkt weer bij 21 graden.”

“Op zaterdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 22 graden bij een matige noordenwind, windkracht 3. Op zondag is er in de ochtend veel bewolking maar breekt in de middag de zon door. Bij rustige condities wordt het 22 of 23 graden. Op maandag is er meer bewolking en doet het kwik een stapje terug naar 20 graden. Er is kans op een buitje bij een matige noordelijke tot noordwestelijke wind. De dagen die volgen verlopen droog waarbij zon en ‘Noordzeewolken’ elkaar aflossen bij ongeveer 20 graden.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.