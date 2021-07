“Donderdag kans op een slag onweer, in het weekend zonnige perioden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Warm en stabiel zomerweer lijkt er voorlopig nog niet in te zitten. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft er de komende dagen kans op een bui waarbij onweer niet is uitgesloten.

“Donderdag zijn er zonnige perioden maar er ontstaan ook stapelwolken”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de kans op een bui toe waarbij er ook kans is op een slag onweer. Bij een zwakke wind uit het westen tot noordwesten, windkracht 1 tot 2, wordt het 22 of 23 graden. Vrijdag zijn er wederom zonnige perioden en blijft het op een enkel lokaal buitje na droog. Het wordt dan 22 graden bij opnieuw heel rustig weer.”

“Zaterdag zijn er zonnige perioden naast een paar wolkenvelden. Het blijft tot in de avond droog. Bij rustige condities wordt het 23 graden. Zondag is er opnieuw behoorlijk wat zon maar trekken er ook wolken over. In de middag is er kans op een enkele bui en wordt het 22 of 23 graden.”

