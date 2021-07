“Donderdag bewolkt met en af toe zon, vanaf zondag broeierig en klam met onweer”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het aanstaande weekend gaat zeer warm verlopen waarbij er zowel op zaterdag als zondag onweerkansen zijn. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Donderdagochtend is er veel bewolking, maar vanmiddag breekt de zon af en toe door”, vertelt Kamphuis. “Er waait een zwakke noordenwind, windkracht 2, waarbij het ongeveer 20 graden wordt. Op vrijdag zijn er hardnekkige wolkenvelden waarbij er zelfs kans is op een spatje regen. Later op de dag kan het voorzichtig wat op gaan klagen. Het wordt 20 graden bij rustig weer.”

“Op zaterdag is het plotseling zeer warm bij temperaturen van 26 of 27 graden. Er zijn zonnige perioden en het zal tot ver in de avond droog blijven. In de nacht naar zondag neemt de kans op onweer echter toe. Op zondag is er eerst weer zon maar neemt de kans op een onweersbui al in de loop van de middag toe. Het zal broeierig aanvoelen. Het blijft opnieuw warm bij temperaturen van 25 of 26 graden. Op maandag en dinsdag is het vochtig en klam en wordt het 23 graden. Er zijn dan perioden met zon maar op beide dagen is er kans op een regen- of onweersbui.

