Donar hevelt Mark Roorda over naar eerste team: “Groot talent”

Donar heeft Mark Roorda (18) overgeheveld van het U22-team naar het eerste team. Dat heeft de Groningse basketbalvereniging maandagavond bekendgemaakt.

Roorda werd geboren op 20 november 2002 in Veendam. “Op 8 jarige leeftijd ben ik bij Aquila begonnen met basketbal”, vertelt Roorda. “Uiteindelijk ben ik in 2017 naar Groningen gekomen om bij RTC Noord in de ochtenden te trainen en bij Celeritas-Donar landelijk te kunnen spelen. Na één jaar Celeritas ben ik doorgestroomd naar Donar U18. In mijn tweede jaar U18 begon ik mee te trainen en spelen bij het U21 team. Afgelopen coronajaar heb ik bij U22 gespeeld. En nu komend seizoen dus bij het eerste team van Donar in combinatie met U22. Ik speel dus de afgelopen 3 jaar al bij de jeugd van Donar.”

“Komend jaar veel kunnen leren”

De Groningse basketballer heeft een lengte van 1.98 meter en speelt meestal op de power forward positie maar speelde in U22 ook regelmatig als center. “Ik zie mezelf als een stretch big met een goed schot. Daarnaast ben ik op het veld een harde werker en een teamspeler. Naast basketbal ben ik afgelopen jaar begonnen met de studie Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, iets wat goed te combineren is en vooral gewoon heel leuk. Ik vind het vooral echt fantastisch om te leren, en om stappen te maken zowel in als buiten het veld. Ik denk dat ik komend jaar zeker veel kan gaan leren, daar heb ik dan ook erg veel zin in.”

Groot talent

Coach Matthew Otten is verheugd: “Mark is een groot talent. Na diverse gesprekken met Martin de Vries en Pete Miller is het duidelijk geworden dat hij prima past in het beeld dat we hebben van een opleidingsspeler. Het is voor hem als 18-jarige een grote uitdaging om in het eerste team te spelen. Ik ben zeer benieuwd hoe hij hier mee om zal gaan en hoe hij zich zal ontwikkelen op en naast het veld.”