Donar heeft selectie rond met komst Nwogbo

Donar heeft de selectie voor het komende seizoen rond met de komst van de Nigeriaans/Amerikaanse center Lotanna Nwogbo.

Nwogbo is 2.03 lang en geboren op 30 mei 1993 in Lithonia bij Atlanta, Georgia. Hij begon zijn professionele carrière in Argentinië. Hij basketbalde ook in Japan, Chili, Turkije en het afgelopen halve seizoen in Spanje bij La Coruña. Daar was hij één van de betere spelers.

“Als speler zou ik mezelf omschrijven als dominant”, zegt Nwogbo. “Ik speel graag boven de ring en ik hou van fysiek contact tijdens de wedstrijd. Privé ben ik erg chill en meer op mezelf.”

Coach Matthew Otten omschrijft de nieuwe aanwinst als het laatste stukje van de puzzel. “Na uitgebreide analyses door Martin de Vries en mijzelf, waarbij we honderden spelers de revue hebben laten passeren en na veel op mentaliteit te hebben gecheckt, zijn we tot de conclusie gekomen dat Lotanna de center is die we nodig hebben. Hij vult Thomas Koenis goed aan en brengt een andere dynamiek in het spel”.

De complete selectie voor komend seizoen bestaat uit: Thomas Koenis, Willem Brandwijk, Leon Williams, Kjeld Zuidema, Sheyi Adetunji, Henry Caruso, Austin Luke, Donte Ingram, Marquis Addison, Amanze Egekeze, Mark Roorda en Lotanna Nwogbo.