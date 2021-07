Discuswerpster Jorinde van Klinken niet naar finale Olympische Spelen

sport

Discuswerpster Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft zich zaterdag niet kunnen plaatsen voor de finale van de Olympische Spelen in Tokio. Ze doorstond de kwalificatie niet.

De 21-jarige Van Klinken wierp in de kwalificatie een afstand van 61 meter 15. Het was haar enige geldige worp van de drie pogingen. Ze eindigde daarmee als vierde in de eerste groep. In de tweede groep echter overtroffen tien vrouwen deze afstand. Daardoor eindigde Van Klinken niet bij de beste twaalf. Om rechtstreeks de finale te bereiken had ze minstens 64 meter moeten werpen. Dat lukte slechts twee vrouwen. De groep werd voor de finale aangevuld met de tien atleten met de beste prestaties.

De Amerikaanse Valarie Allman kwam tijdens de kwalificatie tot de beste worp, met een afstand van 66 meter 42. De finale is maandag.