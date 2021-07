Diploma voor vrouwen Vanhulley: ‘Het was moeilijk, maar ik ben trots op mezelf’

Een feestelijke dag voor de werknemers van sociale onderneming Vanhulley, want na een jaar kregen ze vrijdag hun diploma.

Bij Vanhulley kunnen vrouwen zonder vooropleiding aan het werk en tegelijkertijd een studie volgen. Het afgelopen jaar hebben ze vooral mondkapjes gemaakt. Na een jaar hebben de vrouwen genoeg werkervaring en zelfvertrouwen opgedaan om verder te kunnen. Ze waren dan ook erg trots dat ze vrijdag hun diploma’s op konden halen. “Ik ben alleenstaande moeder met drie kinderen,” vertelt Mymunah. “Het was echt een beetje moeilijk, maar ik ben nu aan het eind. Ik ben echt trots op mezelf en de andere vrouwen.”

Oprichter Jolijn Creutzberg is ook heel trots. “Dit is zo’n mooie afsluiting van een jaar waarin de vrouwen verschrikkelijk hun best hebben gedaan. Het is best lastig geweest met corona en kinderen die thuis waren. Dat ze het allemaal gered hebben vind ik geweldig.” Ze ziet dat de vrouwen ook gegroeid zijn. “Rondom de school en het werken doen we ook aan talentontwikkeling. Dat maakt dat ze zich bewuster worden van wie ze zijn en wat ze allemaal kunnen. Ik denk dat dat zetje heel belangrijk is, als je dat eenmaal aangezet hebt is het niet makkelijk om dat weer uit te zetten.”

Met dit diploma op zak gaan de meeste vrouwen verder studeren. “Sommige anderen gaan verder met een participatiebaan of vrijwilligerswerk, een enkeling wil zo snel mogelijk een betaalde baan hebben,” vertelt Creutzberg. Mymunah gaat een opleiding doen. “Naast het naaien bij Vanhulley gingen we één keer per week naar school voor assistent dienstverlening in de zorg. Nu ga ik verder met niveau twee. Ik vind het erg leuk.”