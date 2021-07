“Dinsdag wolkenvelden met later op de dag zon, in het weekend broeierig warm en onweersachtig”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De komende dagen gaan qua weerbeeld rustig verlopen. Komend weekend kan het volgens OOG-weerman Johan Kamphuis wel eens warm tot zeer warm weer worden.

“Dinsdag trekken er uitgestrekte wolkenvelden over de provincie”, vertelt Kamphuis. “In de middag zal de zon geregeld door gaan breken. Bij een zwakke noordwestenwind, windracht 2, wordt het 21 graden. Op woensdag is er veel bewolking met later op de dag wat zon. Het wordt dan 20 of 21 graden en het rustige weer houdt aan.”

“Op donderdag zijn er wolkenvelden met in de loop van de dag zo nu en dan zon. Het wordt 19 of 20 graden. Tijdens het aanstaande weekend is het zomers of zelfs zeer warm weer bij 25 tot 27 graden. Op zaterdag is er veel zon en op zondag wordt het broeierig en onweersachtig. Het drukkende en onweersachtige weer zal ook op maandag aanhouden.”

