“Dinsdag vrij krachtige wind met buien, later in de week zwoel en 23 graden”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De kans op buien blijft ook de komende dagen aanwezig. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur in de loop van de week wel wat op.

“Dinsdagochtend breekt de zon af en toe door maar vallen er verspreid over de provincie ook nog een paar buien of buitjes”, vertelt Kamphuis. “In de middag is het overwegend droog of helemaal droog en schijnt de zon geregeld. De wind uit het zuidwesten is vrij krachtig, windkracht 5. Langs de kust en boven het Lauwersmeergebied windkracht 6 en boven de Wadden hard tot stormachtig, windkracht 7 of 8. In de avond en in de nacht naar woensdag neemt de wind af. Het wordt dinsdag 21 of 22 graden.”

“Op woensdag is het rustig weer waarbij zon en wolken elkaar afwisselen. In de middag is er kans op een bui waarbij een donderklap niet helemaal is uitgesloten. Het wordt 22 graden. Op donderdag is het zwoel weer waarbij de zon geregeld schijnt maar de kans op een paar buien, mogelijk met onweer, toe gaat nemen. Het wordt 23 graden. Vrijdag volgt een droge dag en er zijn perioden met zon bij 23 graden. Op zaterdag kan het nog een graad warmer worden maar neemt later op de dag of in de nacht naar zondag de kans op een bui alweer toe. Mogelijk houden we ook zondag de warmte nog een dag vast maar nemen de neerslagkansen steeds verder toe.”

Meer informatie over het weer vind je op deze pagina.