Dinsdag of woensdag brandweer bij Martinikerk of Akerk? Geen zorgen!

nieuws

bron foto: Elin Stil

Stadjers die in de loop van dinsdag of woensdag een brandweerwagen zien staan bij de Martinikerk of de Akerk, hoeven zich, als het het goed is, geen zorgen te maken. De brandweer inspecteert gedurende deze dagen de gebouwen.

De brandweer wil goed voorbereid zijn, mocht zich een noodsituatie voordoen in één van de twee kerken.

“Zie je dus brandweerwagens staan? Maak je geen zorgen”, zo schrijft de brandweer. “Er is, als het goed is, niets aan de hand!”

Vandaag (13 juli) en morgen (14 juli) bezoeken we de #AKerk & #MartiniKerk in Stad. Dat doen we zodat we bij een noodsituatie daar, goed voorbereid zijn. Zie je dus brandweerwagens staan? Maak je geen zorgen, er is -als het goed is- niets aan de hand.#Oefening #Voorbereiding pic.twitter.com/j9MZEutnXA — Brandweer Groningen (@BRWGroningen) July 13, 2021