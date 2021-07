“Dinsdag een waterig zonnetje met later op de dag wat regen, volgende week warmer en zonniger”

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

De weermodellen laten ook maandagavond zien dat we volgende week lijken over te gaan op een warmer en zonniger weertype. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis moeten we echter de komende dagen nog door een zure appel heen.

“Op dinsdag begint de dag met lokaal wat mist”, vertelt Kamphuis. “Het is bewolkt en zo nu en dan zal een waterig zonnetje zich laten zien. In de loop van de ochtend of in de middag is er af en toe wat lichte regen. Het voelt klam aan bij een maximumtemperatuur van 22 of 23 graden. De wind is zwak of matig en komt uit noordelijke richting.”

Zwoel en klam

“Op woensdag zijn er wolkenvelden met in de ochtend een buitje. In de middag is het droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 of 24 graden. Het zal opnieuw zwoel en klam aanvoelen vanwege de hoge luchtvochtigheid. Wel steekt er matige noordelijke wind, windkracht 3 tot 4 op. Op donderdag is het bewolkt met af en toe lichte regen. Het wordt dan 20 graden. In het oosten van de provincie is er grote kans op langdurige regenval.”

Weekend

“Vrijdag en tijdens de beide weekenddagen is het droog, schijnt de zon geregeld en wordt het 22 graden. Na het weekend wordt het mogelijk warmer en zonniger.”

