Dieven plaatsnaamborden Ten Boer krijgen tot woensdagochtend om ze terug te brengen

Foto: Wijkagent Jorge Castro via Twitter (@WA_tenboer)

Jorge Castro, de wijkagent van Ten Boer en omstreken, is drie plaatsnaamborden kwijt van het dorp. Dat liet hij maandagmiddag weten via Twitter.

“Ik mis drie borden van het einde van de bebouwde kom in Ten Boer”, aldus Castro. “Als ze voor woensdagochtend niet bij het bureau aan het Koopmansplein staan, start ik een onderzoek.”

De wijkagent wil graag weten waar de borden zijn. Mensen met meer informatie over missende plaatsnaamborden, kunnen contact opnemen met de wijkagent via telefoonnummer 0900-8844 of via een persoonlijk bericht op Twitter.

