Dichters in de Prinsentuin blikt tevreden terug: “Het was spannend, maar heel mooi”

nieuws

Foto: Reyer Boxem / reyerboxem.nl

Dichters in de Prinsentuin editie 2021 zit er op. De organisatie blikt tevreden terug op de afgelopen drie dagen.

“We zijn heel tevreden hoe het is verlopen”, vertelt Annie Postma van de organisatie. “In de voorbereiding was het heel spannend. Hoe gaan, en hoe kunnen we het veilig organiseren? Vorig jaar hebben we een online editie gemaakt, de 22 edities daarvoor zaten we in de Prinsentuin. Een prachtige plek, maar wel een locatie waar we minder ruimte hebben en dat is vanwege corona niet handig omdat we wel hetzelfde wilden aanbieden. Daarom zijn we dit jaar uitgeweken naar de Hortus Botanicus in Haren. In de afgelopen weken was het heel hectisch omdat er nog veel geregeld moest worden. En ook de afgelopen week was het spannend. Je ziet de besmettingscijfers oplopen, wat gaat het kabinet vrijdagavond beslissen? Gelukkig konden wij ons festival voortzetten.”

Aanderhalve meter

Het festival vond plaats volgens de coronamaatregelen. “Dit was ook de reden waarom we uitgeweken waren naar de Hortus. Zodat bezoekers op anderhalve meter van elkaar konden blijven maar wij wel alles konden aanbieden wat we normaal ook aanbieden. Sterker nog, er was nu ruimte voor meer. Zo konden we bijvoorbeeld diverse kraampjes opbouwen waar we normaliter geen ruimte voor hebben.”

Ruim 1.200 bezoekers

Dichters in de Prinsentuin stond dit jaar in het teken van het festivalthema ‘Tijdstrijders en kathedralenbouwers’. Bijdragen waren er van Anneke Brassinga, Paul Demets en Vrouwkje Tuinman. In totaal traden zeventig dichters aan. “We kunnen alleen maar tevreden zijn. In het begin denk je nog, weten mensen het allemaal te vinden en hoe komt het met het weer. Maar het verliep heel goed. Het publiek was tevreden en ook de dichters lieten weten blij te zijn. In totaal hebben we verspreid over de drie dagen ongeveer 1.250 bezoekers gehad waarvan er 1.000 betalende bezoekers waren.”

“Samenwerking met de Hortus was heel prettig”

Ook de samenwerking met de Hortus beviel goed. “Het was heel prettig en heel fijn. Van verschillende bezoekers kregen we ook de vraag of het wellicht volgend jaar weer in de Hortus gehouden kan worden. Enerzijds snap ik de vraag wel. Want je krijgt er op deze locatie veel voor terug. Aan de andere kant waren er ook mensen die zeiden dat de afstanden die nu afgelegd moesten worden wel behoorlijk fors waren. Hoe het ook zij, wij gaan de komende tijd evalueren en terugblikken. En we hopen dat er volgend jaar weer een editie georganiseerd kan worden zonder restricties.”