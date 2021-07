Deze Groningers waren live op TV in Kosovo

nieuws

Steven en Sietske uit Groningen zijn al drie maanden aan het rondreizen door Europa met een camper en dat levert bijzondere ontmoetingen op. Om inspiratie op te doen voor leuke plekken checken ze Instagram. Zo ook voor hun bezoek aan Albanië. “ Siets kwam op Instagram een foto tegen van een mooie plek in Albanië. We stuurden een berichtje want het zag er tof uit. Daar wilden wij ook wel naartoe” zegt Steven.

Het account wordt beheerd door een journalist uit Kosovo. “Als we naar Kosovo wilden gaan moesten we haar maar vragen naar tips.” Ook al stond het land in eerste instantie niet op de planning van het stel toch zijn ze er naartoe gegaan. ‘Italië leek ons nu te druk en daarom zijn we verder naar het oosten getrokken’ zegt Steven.

Toen ze besloten om toch wel naar Kosovo te gaan kregen ze verschillende tips van de journalist om te bezoeken. “We waren vier dagen in het land op plekken die zij getipt had. En toen we in de hoofdstad waren spraken we af om samen een drankje met haar te drinken.” ‘En willen jullie ook op TV vertellen over jullie reis?’ vroeg ze ons opeens. Een bevriende collega van haar werkt bij het ochtendprogramma van een bekende televisiezender . “Ja grappig waarom ook niet dachten wij, laten we het maar gewoon doen. Twee dagen later waren we op tv”, lachen ze.

Voor we het wisten werden we live geïnterviewd en mochten we vertellen over onze reis. En een kwartier later stonden we weer buiten. Een ontzettende leuke spontane ervaring!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door STEVEN & SIETSKE (@steefensietsindecamper)

Wil je meer zien van de avonturen van Steven en Sietske? Dat kan op hun Instagramaccount @steefensietsindecamper. Nog volle maand hebben ze voor de boeg. Dan keren ze weer terug naar de Star Numanstraat in Stad. Maar de camper zal niet lang stil blijven staan. “ We lenen hem met alle liefde uit aan onze vrienden en familie. Het zou zonde zijn als hij lang stil blijft staan.” En dan gaat hij weer op avontuur.