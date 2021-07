“Den Haag moet snel geld geven voor geestelijke verzorging in aardbevingsgebied”

nieuws

Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie vraagt minister Bas van ’t Wout om snel geld beschikbaar te stellen voor geestelijke verzorging in het Groninger aardbevingsgebied.

Bijna tien jaar van aardbevingsellende, heeft veel Groningers stress, onzekerheid en geestelijke schade gegeven, aldus de ChristenUnie. Daarom is langdurige inzet voor geestelijke verzorging nodig. Grinwis vraagt de minister donderdag tijdens het debat over Groningen om zo snel mogelijk minstens een half miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen aan de organisatie Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied (GVA) en andere vormen van extramurale geestelijke verzorging.

Grinwis zegt: “De schade aan woningen wordt nu langzaam hersteld, maar het herstel van de emotionele schade vraagt meer tijd. De Geestelijke Verzorging Aardbevingsgebied is sterk geworteld in de lokale gemeenschappen en is voor veel mensen van grote betekenis. Ruim een half miljoen is op de begroting een bescheiden bedrag, maar maakt lokaal echt het verschil.”