Deel Paterswoldseweg weekend dicht vanwege nieuw asfalt

Zaterdag en zondag wordt het asfalt op de rijbaan van de Paterswoldseweg, tussen de afslag Parkweg en de benzinepomp, vervangen.

Dit gedeelte krijgt geluidsreducerend asfalt. Op zondag is de rijbaan om 18.00 uur weer geopend voor verkeer. Tijdens de werkzaamheden is de Paterswoldseweg tussen de Muntinglaan en de Parkweg voor automobilisten afgesloten.

Een omleiding is met borden aangegeven. Ook de corona-vaccinatielocatie in MartiniPlaza is tijdens de werkzaamheden via een omleiding bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.