De Wijert biedt kinderen en jongeren een zomer vol activiteiten

Foto: Sebastiaan Scheffer

Kinderen en jongeren die in de wijk De Wijert wonen hoeven zich aanstaande zomervakantie niet te vervelen. WIJ De Wijert heeft een programma boordevol activiteiten gepland.

Eén van de hoogtepunten in het programma is een Olympische Spelweek. Drie dagen lang wordt er een uitgebreid programma aangeboden met onder andere een uitstapje naar Discovery Kids in Forum Groningen en een Olympische speelmiddag bij de speeltuin in de wijk. Daarnaast vinden er tal van andere activiteiten plaats in de vakantieperiode waaronder Freerunning, het bedrukken van T-shirts, het maken van een film en koken voor je ouders. Ook staat er een uitstapje naar attractiepark Slagharen op het programma.

De organisatie laat weten dat alle activiteiten onder voorbehoud zijn. Mochten de coronamaatregelen veranderen dan kan dit eventuele consequenties hebben. Meer informatie over het programma vind je op deze website.