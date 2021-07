“De Suikermarkt was een groot succes, het publiek had er echt naar uitgekeken”

nieuws

Foto: Maartje van der Meulen

De eerste editie van de Suikermarkt die zondag gehouden werd bij EM2 op het Suikerterrein is een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Het was fantastisch, helemaal te gek”, vertelt Maartje van der Meulen. “Het was druk en je merkte heel duidelijk dat het publiek er naar uit had gekeken. Ze hadden er echt zin in. Dat geldt ook voor de standhouders, die ook super tevreden waren. In de loop van de middag werd men wel een beetje bang voor het weer. Rond half vier begon het inderdaad wat te regenen maar gelukkig klaarde het ook al snel weer op. Ik kreeg er een soort Woodstock-gevoel van, haha.”

Zeventig stands

Op de Suikermarkt waren zo’n zeventig stands te bezoeken. Er was een gevarieerd aanbod te vinden van vintage kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden en interieurdecoratie. Ook werden er zelfgemaakte producten aangeboden, waaronder zelfontworpen kaartjes, sieraden en zelfgebakken taarten, koekjes en jams. “Er stonden twee foodcaravans en die konden op veel belangstelling rekenen. Toen we aan het einde van de middag de markt afsloten lieten ze weten dat ze helemaal uitverkocht waren. Dat is toch fantastisch? Chris en Alieke van EM2 serveerden drankjes en pizza’s. Ik begreep dat zij ook erg tevreden waren.”

Golden ticket

Op de markt hield men rekening met de coronamaatregelen. Bezoekers hoefden niet een coronatest of vaccinatiebewijs te laten zien. Wel werd geadviseerd om van tevoren een kaartje te kopen. “Dat is ook massaal gedaan. Veel mensen hadden zich goed voorbereid. Het leuke is ook dat we onder de mensen die op zaterdag een kaartje hadden gekocht, een golden ticket hebben verloot. De winnaar hiervan kon vijftig euro vrij besteden op de Suikermarkt. De dame die deze prijs had gewonnen was ontzettend blij.”

De komende periode worden er nog een aantal Suikermarkten gehouden. De eerstvolgende editie vindt plaats op 29 augustus. Ook op 26 september en 24 oktober zijn er nog Suikermarkten. Meer informatie vind je op de Facebook-pagina en de Instagram-pagina.