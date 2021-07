De Jonge: “Vanaf 19 juli wordt tweede coronaprik standaard 10 dagen eerder gezet”

nieuws

Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport . FOTO MARTIJN BEEKMAN / MINISTERIE VAN VWS

De wachttijd tussen twee coronavaccinaties gaat verkort worden. Dat heeft demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid woensdag laten weten tijdens het coronadebat.

De Tweede Kamer kwam woensdag terug van reces om te praten over de huidige coronasituatie. De Jonge liet weten dat mensen die vanaf aanstaande maandag een vaccinatieafspraak maken bij de GGD tien dagen minder lang hoeven te wachten op hun tweede prik. Nu zit er nog 35 dagen tussen de beide prikken, straks wordt dit 25 dagen.

Afgelopen vrijdag schreef het Outbreak Management Team, het OMT, in een spoedadvies dat veel vaccinatieslots open blijven staan. Dit betekent dat er sneller gevaccineerd kan worden dan dat er nu gebeurt. De Jonge liet verder weten dat er nog gekeken gaat worden of mensen die al een afspraak hebben of bij hen de tweede prik ook naar voren kan worden gehaald. De minister benadrukte om nu niet al te gaan bellen.