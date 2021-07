De Huismeesters gaat 56 woningen verbeteren in De Wijert

nieuws

Edwin Hof, vestigingsmanager van Brands Bouw en Sybrand Zijlstra, manager vastgoed van De Huismeesters, tekenen de overeenkomst. Foto: De Huismeesters

In de Spieghelstraat in de Groningse wijk De Wijert gaat woningcorporatie De Huismeesters 56 woningen verbeteren. Een overeenkomst daarvoor is woensdag ondertekend met aannemer Brands Bouw.

Eerder dit jaar werden er door Brands Bouw al woningen verbeterd in de Vondellaan, Reviusstraat en de Camphuysenstraat. Nu worden de woningen in de Spieghelstraat aangepakt. De woningen krijgen nieuwe kunststofkozijnen met HR++ beglazing en mechanische ventilatie. Er gaat na-isolatie plaatsvinden in de spouw van de buitengevels en plafonds van bergingen en algemene ruimtes. De voordeur wordt vervangen evenals de dakbedekking en het kozijn van de berging. Ook gaat er asbestsanering en herstel van het voegwerk plaatsvinden. Met het verbeteren van de woningen is een bedrag van 2.250.000 euro gemoeid.

De Huismeesters is momenteel bezig met een grootschalig verbeteringsproject. In totaal worden er 152 woningen aangepakt en worden er ook 222 woningen en 77 garageboxen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden beginnen komende herfst. In het nieuwe plan is plek voor 271 appartementen en 14 eengezinswoningen. De nieuwbouw start in 2022.