De Culinaire Verleiding gaat niet door: “We durven het risico niet te nemen”

De Culinaire Verleiding gaat volgende week niet door. Dat heeft de organisatie dinsdagavond bekendgemaakt.

Het festival zou gehouden worden van 22 tot en met 25 juli in het Noorderplantsoen. “De afgelopen dagen hebben we veel overleg gehad met de gemeente”, laat de organisatie weten. “Toch durven we het risico niet te nemen het festival door te zetten. Met de aangepaste regelgeving en wellicht in de komende dagen nog meer aangepaste regels, is het risico te groot en hebben er daarom voor gekozen het festival voortijdig te annuleren. We balen er enorm van maar het is wat het is en waarschijnlijk voor nu een verstandige keuze.”

De organisatie laat weten erg te balen omdat men na twee jaar wachten er weer ontzettend veel zin in had. Alles stond ook al gereed om het festival op te kunnen bouwen. Over het andere foodfestival, Bourgondisch Bernoulli, is nog geen duidelijkheid. Dit festival staat gepland van 26 tot en met 29 augustus op het Bernoulliplein. “We hopen dat wanneer de besmettingen gaan dalen en daarmee de regels weer wat worden versoepeld, we het festival kunnen doorzetten. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor updates omtrent dit festival.”