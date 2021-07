De 556 beleefde zaterdag zijn vuurdoop: “Voor het oog lijkt het af, maar er moet nog wel wat gebeuren”

nieuws

Buschauffeur Sven Hesse rijdt met de 556 het terrein van het Noorderstation op. Foto: Rieks Oijnhausen

Met een grote glimlach op zijn gezicht reed zaterdag de 23-jarige Sven Hesse met een oude Arriva-bus de stad in. Een bus die ruim tien jaar geleden nog dienst deed in de stad, en nu volledig in oude staat is teruggebracht.

Hoi Sven! In februari sprak ik jou ook. Toen vertelde je dat er nog veel moest gebeuren. Is het nu klaar?

“Nou, het was vandaag onze vuurdoop. En heel veel mensen zullen ook denken dat het klaar is, maar er moet echt nog wel wat gebeuren. Zo zitten er nog twee lekkages in het dak die aangepakt moeten worden, moet er nog bekleding van de stoelen vernieuwd worden, is er roestbehandeling nodig en moet er nog het één en ander aan het kabelwerk gebeuren. En er zijn nog heel wat kleine klusjes die moeten gebeuren. Onlangs heeft men de combofoon en de boordcomputer teruggezet. Maar de boordcomputer staat nu in het Duits ingesteld, die moet nog naar het Nederlands worden omgezet.”

Voor de mensen die het artikel in februari gemist hebben: we hebben het nu over de 556, maar waar hebben we het precies over?

“De 556 is een oude bus van Arriva. In 2004 werd het voertuig gloednieuw geleverd aan Arriva en is toen ingezet in Groningen. Tot 2009 heeft de bus zijn rondjes gereden in Groningen, waarbij we het vermoeden hebben dat het voertuig in 2006 een tijd in Dordrecht heeft gereden. In 2009 kwam Qbuzz in Groningen en is de bus verplaatst naar Terschelling waar het door Arriva werd gebruikt. De Openbaar Vervoer Collectie Nederland heeft deze bus vorig jaar aan kunnen schaffen, omdat we graag de historie tastbaar willen houden.”

En de 556 is onderdeel van deze historie?

“Ja, dat vind ik wel. Als het gaat over de geschiedenis van de bussen dan gaat het al snel over de GADO-bussen. En terecht ook. Maar er is meer. Ik bedoel, kijk naar mezelf. Ik ben 23 jaar. Ik ben opgegroeid met deze 556. Als klein kind ging ik vroeger dagjes weg in deze bussen. Persoonlijk heeft het voor mij heel veel waarde.”

Tekst gaat verder onder de foto

Buschauffeur Sven Hesse (r) heeft de bus geparkeerd. De bus reed tot 2009 in de stad en is het afgelopen jaar flink opgeknapt. Foto: Rieks Oijnhausen

En vandaag kwam de bus terug naar Groningen …

“Ja! Er vond een actie plaats bij het Noorderstation. Op de lijnfilms van de huidige Qbuzz-bussen staat Station Noord en een werkgroep wil dat de oude naam weer terug komt. Wij waren uitgenodigd om met deze oude bus langs te komen, want op de bestemmingsdisplay van de 556 staat nog Noorderstation. Dus ontzettend leuk om hier vandaag te kunnen zijn. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat het een vermoeiende dag was. In de 556 zit geen airco, haha.”

Je had het al over een vuurdoop … heb je ook veel reacties gekregen?

“Joh. Ik weet niet hoe het kan, maar op de één of andere manier wisten heel veel mensen er van. Op verschillende straathoeken stonden fotografen klaar om de bus op de foto te zetten. Ja, geweldig. En ook toen ik bij het Noorderstation stond kregen we veel leuke reacties. Ook van Qbuzz-chauffeurs die langs kwamen rijden. Sommigen lieten weten er niets mee te hebben, maar anderen vonden het fantastisch om het materieel weer eens te zien waar ze twintig jaar geleden mee reden.”

Er moet nog het één en ander gebeuren. Kunnen we je daarna vaker in de stad zien?

“Dat weet ik nog niet. Dat is ook wel een beetje een dilemma. Kijk, vandaag was het mooi en prachtig. Maar het moet straks niet zo zijn dat mensen denken, och daar heb je hem weer met die bus. Dus daar moeten we even goed over nadenken. En inderdaad, er moet nog wel wat gebeuren. Het liefste zou ik de bestickering ook nog aan willen pakken. Kijk maar eens goed naar de zijkant. Het lijkt mooi, maar het klopt niet. De stickers die er nu op zitten zijn eigenlijk van Arriva Achterhoek. En dat hoort natuurlijk niet. Ook is de verf her en der wat beschadigd geraakt omdat in de afgelopen jaren de bus vrij vaak bestickerd is geweest.”

Ik proef aan alles dat je dit mooi vindt hè? Dit is een beetje je kind …

“Haha, ja. Maar dat is ook echt zo. Dit materieel betekent veel voor me. En dat we dit voor toekomstige generaties kunnen bewaren is alleen maar mooi. Ondertussen broed ik ook al weer op een volgend project. Toen Qbuzz in 2009 in Groningen kwam was dat ook heel bijzonder. Ik was in 2009 nog heel jong en ik kan me herinneren dat we in de auto reden en dat ik toen allemaal van die rode bussen zag rijden. Toen dacht, wow wat is dit dan? Later ging ik met deze bussen naar de middelbare school in Woldendorp. Dus eigenlijk zou ik zo’n bus uit de periode van 2009 ook wel veilig willen stellen. Dus er zijn genoeg plannen.”