DDoS aanval legt GGD-sites voor test- en prikafspraken opnieuw plat (update)

Foto: sxc.hu/profile/soopahtoe

Mensen die online een testafspraak wilden maken of een vaccin tegen het coronavirus wilden inplannen, konden dat donderdag vrijwel niet doen. De GGD GHOR, de koepelorganisatie van GGD’en in Nederland, bevestigde aan verschillende media dat een leverancier te maken had met een DDoS-aanval, waardoor verschillende websites geen koppeling konden maken met DigiD.

De aanval begon donderdagmiddag rond half vier. De maker van de koppeling tussen de website coronatest.nl en DigiD heeft inmiddels maatregelen genomen om de DDoS-aanvallen tegen te gaan, maar die werken nog niet optimaal. Volgens de GGD GHOR kost het enige tijd voordat de website is aangesloten op het netwerk van de Nationale Wasstraat, een initiatief van internetproviders om gezamenlijk DDoOS-aanvallen te weren.

Bellen naar de GGD voor afspraken kan wel gewoon. De koepelorganisatie roept dan ook op om, als de website niet werkt, telefonisch een afspraak te maken voor vaccinatie of een coronatest. Voor een test kunnen mensen bellen naar 0800-1202 en voor een vaccinatie met 0800-7070.

Update 22-07-2021 21.00 uur:

Inmiddels is de website weer in de lucht en zijn de problemen verholpen.