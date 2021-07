“Dan sta je op een geannuleerd festival en kun je alles weer afbreken, heel zuur”

nieuws

Marcel Seinen zag door de coronacrisis zijn agenda leger en leger worden. Foto: ingezonden

Er leek twee weken geleden geen vuiltje aan de lucht voor Marcel Seinen die een bedrijf heeft in geluidstechniek en audiovisuele ondersteuning. Veertien dagen later is de situatie door de coronacrisis volledig omgeslagen.

“De afgelopen week was ik actief op een festival ergens in Nederland”, vertelt Seinen. “Mijn bedrijf was door de organisatie ingehuurd. Samen met heel veel mensen zijn we druk aan het werk geweest om alles op te bouwen, om alles zo mooi mogelijk te maken. Gedurende de week zie je dan al de berichten dat het verkeerd gaat met het aantal besmettingen en op een gegeven moment ontstaan dan ook de geruchten dat het kabinet de maatregelen wellicht aan gaat scherpen. Als de kogel dan door de kerk is, dan is dat heel dubbel. De beteuterde koppies, de teleurstelling. En ja, dan kun je alles weer afbreken.”

Mixed feelings

Seinen spreekt over mixed feeling. “Ik sta er inderdaad dubbel in. Ergens ben ik namelijk wel blij dat het stopt en dat het kabinet nu duidelijkheid geeft. Het gaat namelijk niet goed met de besmettingen. Dit zat er wat wat betreft ook aan te komen. De maatregelen zijn veel te vroeg losgelaten. Aan de andere kant, het is jammer dat het zo moet. Het is een grote klap voor de organisaties achter festivals en evenementen die deze zomers iets leuks aan willen bieden. Wat dat betreft heeft het kabinet echt niet op een juiste manier gehandeld.”

Persoonlijk niet rouwig

Toch wil Seinen niet de schuld bij het kabinet liggen. “Nee, dat vind ik te makkelijk. Dat het nu mis gaat is volgens mij te wijten aan meerdere partijen. Dat een sector wordt vrijgegeven, dat er weer dingen kunnen, wil niet zeggen dat je er ook massaal naar toe moet gaan. Als ik naar mijn eigen situatie kijk, ik heb nog maar één vaccinatie te pakken. En dat geldt voor heel veel jongeren. Je kunt voor jezelf bedenken dat het risico met 1 prik groter is dan als je al 2 prikken hebt gehad. Dus persoonlijk ben ik er niet rouwig om dat er nu minder mogelijk is, bedrijfstechnisch is het natuurlijk wel erg.”

Agenda komende weken leger

Twee weken geleden liet Seinen weten dat de agenda zich weer langzaam aan het vullen was. “Tot dit weekend stond ik volgeboekt. De komende weken waren in mijn agenda al wat leger. Dat komt door de zomervakantie, anderzijds wil je ook ruimte houden voor evenementen. Vaak word je gebeld om volgende week ergens te kunnen zijn. Ik verwacht dat dat nu af gaat nemen, dat organisatoren echt voorzichtig zullen zijn. Aan de andere kant verwacht ik dat het aandeel livestreams weer toe gaan nemen. Dus als mensen overwegen om een stream-event op te zetten, ik ben de komende periode beschikbaar.” Meer informatie over het bedrijf van Seinen is te vinden op zijn website.