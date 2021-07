Culinaire Verleiding heeft goede hoop dat festival toch door kan gaan

nieuws

Festival de Culinaire Verleiding heeft goede hoop dat het festival over tien dagen gewoon door kan gaan in het Noorderplantsoen. Dat laat de organisatie weten.

Het festival staat gepland tussen 22 en 25 juli. “Velen van jullie hebben vast de persconferentie gezien”, schrijft de organisatie. “Helaas worden veel evenementen stilgelegd tot 13 augustus. Toch zien wij nog een mogelijkheid voor de Culinaire Verleiding. Ons festival is ingedeeld als een doorloopevenement en op de website van de Rijksoverheid staat te lezen dat de regelgeving voor deze locaties niet zal veranderen. We hopen dat hiermee ons festival toch door kan gaan.”

Toch is de organisatie nog niet helemaal gerust. “Maandag nemen we contact op met de gemeente. Met hen gaan we in overleg over de mogelijkheden. Als we meer weten delen we dit direct via onze social media-kanalen en via onze website. Fingers crossed en we hopen op een mooi festival.”