Crowdfundingsactie voor Paradigm dat op het allerlaatste moment niet door kan gaan

Het Paradigm Festival in 2018. Foto: Erick Bakker

Het had zaterdag en zondag feest moeten zijn op het oude suikerterrein. Daar zou dit weekend het Paradigm Festival worden gehouden. Vrijdagavond ging er een streep door het evenement.

De afgelopen dagen is er op het terrein hard gewerkt om alles op te bouwen. Vrijdagavond maakte het demissionaire kabinet op een ingelaste persconferentie bekend dat vanwege het sterk oplopende aantal besmettingen er een streep gaat door meerdaagse festivals. Deze festivals mogen alleen doorgaan als bezoekers op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven en een zitplaats hebben. Voor Paradigm is dat geen optie. Daarop werd besloten om het evenement niet door te laten gaan.

Door de afgelasting kan het ook financieel een strop worden waarbij de organisatie rekening houdt met een strop van tienduizenden euro’s. Om de organisatie een hart onder de riem te steken is er een crowdfundingsactie opgestart. In de eerste uren is er met 64 donaties al bijna 900 euro opgehaald. Het doel is gesteld op 50.000 euro. “Het is wederom een grote strop voor deze fantastische club”, schrijft de initiatiefnemer van de actie. “Voor de stad Groningen zijn de organisatoren, en de evenement locatie een grote meerwaarde. Help daarom deze club de strop op te vangen zodat iedereen straks hier weer kan genieten.”

Meer informatie over de crowdfundingsactie vind je op deze pagina.