Crowdfundingsactie Lutherse Kerk geslaagd, verbouwing Consistoriekamer gestart

De Consistoriekamer in de Lutherse Kerk die opgeknapt moet worden. Foto: Lutherse Kerk

De crowdfundingsactie om de Consistoriekamer in de de Lutherse Kerk op te knappen is geslaagd. Dat laat Betty Knigge van de Lutherse Kerk weten.

“We zijn echt super blij”, vertelt Knigge. “Aanvankelijk hadden we het doel van de actie op 4.400 euro gezet, maar omdat het zo goed liep hebben we het streefbedrag uiteindelijk verhoogd naar 5.500 euro. En dat hebben we gehaald. Met dit geld kunnen we de Consistoriekamer op gaan knappen.” De Consistoriekamer bevindt zich aan de voorkant van het gebouw. Vroeger was deze ruimte in gebruik als kerkenraadkamer, tegenwoordig wordt het gebruikt als kantoor en kleedkamer. Men wil echter de ruimte opknappen om het toonbaar te maken zodat het verhuurd kan worden. Dat verhuren is belangrijk omdat de Lutherse Kerk een belangrijke cultuurlocatie in de stad is en heel graag het centrale muziekpodium van het Noorden willen blijven.

Werkzaamheden gestart

Nu het streefbedrag behaald is zijn ook direct de werkzaamheden gestart. “We hebben gelijk gordijnen en vitrages geregeld en ook is er inmiddels geschilderd en hebben we een mooie kast aan kunnen schaffen. Op dit moment is het wachten op de offerte van de aannemer die een pantry moet gaan realiseren in de ruimte. Daarnaast zijn we nog bezig met bureaustoelen. Mocht er dan nog geld over zijn, dan willen we dat gebruiken voor de aanschaf van een mooie inrichting. Dan moet je denken aan een mooie kapstok of een mooie lamp.”

Open Monumentendag

Knigge hoopt dat de werkzaamheden voor september afgerond kunnen zijn. “Op 11 september is het Open Monumentendag. De Lutherse Kerk doet daar uiteraard aan mee. Het zou geweldig zijn als mensen dan deze vernieuwde ruimte kunnen gaan bekijken.” De Lutherse Kerk is ook alle donateurs dankbaar. “In totaal gaat het om 67 donateurs die een bijdrage hebben geleverd. Daarbij gaat het om bedragen van 10 tot 500 euro. Ook is er een fonds geweest dat een bijdrage heeft geleverd.”

Meer informatie over de Lutherse Kerk is te vinden op deze website.

